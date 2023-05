Petizione per completare il tratto di superciclabile fra Reggio e Bagnolo

"Vogliamo la ciclabile completa che colleghi Reggio a Bagnolo. Servirà ai lavoratori". Parte con questo grido la raccolta firme (si potrà sottoscrivere la petizione al Bicibox in Via Turri dalle 7 alle 19,30 da lunedì a venerdì e dalle 8 alle 13 al sabato) per chiedere un percorso sicuro e protetto dal traffico dei veicoli tramite una mozione popolare da portare in Consiglio Comunale. "Grazie ai fondi del Pnrr sarà costruito un tratto di ciclabile dalla Mediopadana verso Bagnolo, dal costo di 1,6 milioni di euro, che però non completerà la super ciclabile nel tratto di congiungimento fra le vie Enzo Ferrari e Raffaello Sanzio", spiega il promotre Attilio Albicini. A sostenere la loro causa anche i consiglieri comunali di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli: "Permetterebbe di dare una alternativa all’auto a chi deve recarsi al lavoro nell’area nord".