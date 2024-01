Piazza Matteotti, attesa finita: messe a dimora le piante

Dopo mesi di attesa, ieri mattina sono state messe a dimora le piante che dovranno sostituire gli alberi abbattuti e non sostituiti in piazza Matteotti a Guastalla, dove nel 2022 sono stati eseguiti lavori di riqualificazione, che però non si sono conclusi col ripristino dell’area verde, trasformata in un parcheggio, con asfalto. Di fronte alle proteste di tanti cittadini – e una massiccia raccolta di firme – il Comune ha deciso di sostituire l’area dei cassonetti interrati per rifiuti con un’aiuola, davanti all’ex ospedale affacciato sulla piazza. Da settembre erano comparsi cartelli che annunciavano la messa a dimora delle nuove piante. Che solo ieri mattina sono comparse sull’aiuola, pur se con la completa rimozione di una siepe, adiacente alla nuova "area verde". Di questo spazio si era parlato di recente grazie all’intervento di alcuni cittadini, che avevano fatto pubblicamente notare come le sedute in cemento, sul bordo dell’aiuola, fossero rivolte verso il muro esterno dell’ex ospedale e non verso la piazza.