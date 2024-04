"Piazza Spallanzani riapre ai veicoli, pedonalizzata solo nei weekend"

Riapre al traffico piazza Spallanzani. "A seguito – annuncia l’amministrazione – del dialogo con la cittadinanza riguardante la riapertura di piazza Spallanzani al traffico, il Comune di Scandiano ha deciso di attuare una pedonalizzazione parziale dell’area. Durante i fine settimana la piazza sarà riservata esclusivamente ai pedoni, mentre nei restanti giorni della settimana rimarrà accessibile ai veicoli".

Da lunedì 8 aprile l’ingresso e la sosta dei veicoli saranno permesse da lunedì a venerdì. Dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 la sosta avrà un costo orario di euro 1,50 con una franchigia gratuita di 25 minuti. Dalle ore 18 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica la piazza diventerà una zona pedonale con divieto di sosta; sarà ammesso il transito soltanto per i mezzi di soccorso, i veicoli autorizzati al servizio di persone invalide e quelli in possesso di autorizzazione per attività di carico e scarico. Rivisti i posti auto con la creazione di 41 stalli rispetto ai precedenti 66 con l’aggiunta di diversi spazi di fermata: rimossi i parcheggi frontali ai portici per un facile accesso ai marciapiedi anche a disabili e passeggini. In brevissimo tempo verranno creati 25 parcheggi sulla vicina via Pellegrini per compensare i posti auto persi con l’intervento sulla piazza. Contestualmente è stata pure modificata la viabilità lungo alcune vie del centro storico.

Matteo Barca