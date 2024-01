"Pietre d’inciampo", laboratorio con i ragazzi delle scuole medie

Ha preso il via nei giorni scorsi il laboratorio sulle "Pietre d’inciampo", che a Rolo impegna gli studenti delle scuole medie, insieme a Istoreco. I ragazzi vanno alla scoperta di due tra gli oltre novanta "Imi" del paese, ovvero i militari italiani che dopo l’8 settembre del 1943 rifiutarono di passare nelle armate nazifasciste. Sette di quei giovani rolesi vennero uccisi nei campi di concentramento. Il progetto delle "Pietre d’inciampo" vuole ricordare le giovani vittime della guerra con la posa di pietre che riportano il nome dei Caduti, davanti alle abitazioni delle stesse vittime, nei loro paesi. "Rivolgo i miei complimenti a Istoreco per questo progetto, che ritengo essere molto importante per tenere vivo il ricordo dei momenti più oscuri della nostra storia", il commento del sindaco di Rolo, Luca Nasi, il quale dimostra un pieno appoggio a questa iniziativa, che in altri Comuni reggiano da anni ha permesso di collocare "Pietre d’inciampo" tra i centri storici, le frazioni e le periferie.