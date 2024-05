Pilomat via Settembrini, Azione: "Ci impegneremo per una soluzione"

"I cittadini hanno tutte le ragioni per protestare e la futura Amministrazione di cui faremo parte dovrà fare una approfondita valutazione a riguardo". A dirlo è Claudio Guidetti di Azione che interviene dopo che, come rivelato ieri dal Carlino, il ministero dei Trasporti ha dato indicazione di rimuovere il tanto discusso pilomat di via Settembrini.

"Personalmente non ne ho mai condiviso l’installazione – chiosa Guidetti – Questa strada molto stretta era un tempo a servizio prevalente delle realtà agricole della zona. In pochi anni é stata oggetto di un selvaggio consumo del territorio a suon di varianti ai vecchi Prg e ha subito una crescita di abitanti notevole senza prima adeguare l’asse stradale principale. Una zona di pregio ambientale e agricolo trasformata in una grande operazione urbanistica, alla quale, incassati i fruttuosi oneri, il Comune non ha adeguatamente servito attraverso un adeguamento di via Settembrini e razionalizzazione dello sbocco sulla Provinciale. Questa situazione richiede risposte tecniche serie e non un pilomat". Infine conclude: "Azione, che farà parte della futura amministrazione, s’impegnerà fin d’ora ad ascoltare le istanze dei cittadini e del comitato e ad affrontarle in modo non ideologico, ma pragmatico. Un rinnovato impegno di ascolto dei cittadini che abbiamo condiviso col candidato sindaco Massari al quale sta particolarmente a cuore l’ascolto".