Pinguini tattici nucleari. Si riparte dalla fine. Primo live del nuovo tour alla Rcf Arena dei record

"La 5ªD del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza, promettendosi l’uno con l’altro ’Non perdiamoci mica di vista’".

Fa così "Cena di classe", brano dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca fra le più amate nell’attuale panorama della musica italiana. "Non perdiamoci mica di vista": non sarà così, infatti, perché l’Rcf Arena (Campovolo) di Reggio Emilia è pronta per riabbracciarli. La data è quella del 7 giugno 2025: sarà il concerto che aprirà il tour "Hello World" (organizzato e prodotto da ‘Magellano Concerti’) degli stadi del prossimo anno. Sarà la seconda volta per i Pinguini Tattici Nucleari nella città di Reggio: nel tour d’oro del 2023 (oltre un milione di biglietti venduti tra tutti gli appuntamenti) la data conclusiva fu proprio all’Rcf Arena lo scorso 9 settembre.

A distanza di meno di due anni, quindi, rieccoli nella città del tricolore. Le altre date comunicate per il momento riguardanti il tour del 2025 sono Milano (10-11 giugno), Treviso (14 giugno), Torino (17 giugno), Ancona (21 giugno), Firenze (25 giugno), Napoli (28 giugno) e Roma (4 luglio). Non finisce qui. Prima del 2025, in questo 2024 è previsto il tour nei palazzetti che comprenderà 33 date già tutte soldout.

"Non perdiamoci mica di vista-Fake news indoor tour-Palasport 2024" (questo il nome del tour nei palazzetti) terrà il battesimo il 3 aprile prossimo a Jesolo. Questo evento toccherà anche l’Emilia Romagna: all’Unipol Arena di Bologna, infatti, sono in calendario quattro date. I Pinguini saranno nella dotta il 26 e 27 aprile, e poi il 15 e il 16 maggio. Tornando al tour del prossimo anno, con prima data a Reggio il 7 giugno del 2025, si legge questo nella pagina Instagram della band. "Crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta; noi questa risposta proveremo a cercarla dentro nuova musica che uscirà tra qualche mese". Oggi, dalle ore 10, sarà possibile acquistare i biglietti per la data di Reggio e per tutte le altre date del tour 2025. Quando salirono sul palco due anni fa si sfogarono così: "Non smettete di sognare perché si può fare tutto se degli sfigati come noi stasera sono qui a cantare al campovolo".