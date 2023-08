PIOGGIA DI FIRME

L’avvio della petizione pro automedica è avvenuto nei giorni scorsi in centro a Correggio, con un presidio davanti al municipio di Correggio, organizzato dalla coalizione "Si può fare". In neppure un paio d’ore sono state quasi quattrocento le firme raccolte tra i presenti. E i moduli della petizione sono a disposizione negli uffici dell’Urp del municipio correggese. E’ in corso anche una seconda raccolta di firme, per lo stesso motivo, promossa da un gruppo di operatori sanitari del territorio, che segnalano le difficoltà di sola automedica in un territorio molto vasto della Bassa.