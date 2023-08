Pioggia e forti raffiche di vento Albero cede e si schianta sulla casa

Un’intensa pioggia, accompagnata da forti raffiche di vento, ha interessato ieri molte zone della montagna, a partire dal crinale dell’Appennino fino alle zone più basse di Castelnovo Monti, Casina e Vetto d’Enza. Diverse le richieste d’intervento dei vigili del fuoco, con cadute di rami e di qualche albero su alcune strade, prontamente rimossi.

Una situazione più grave e impegnativa per i vigili del fuoco di Castelnovo Monti si è invece verificata a Castellaro di Vetto dove il fortissimo vento ha fatto crollare un grosso albero a lato della strada che porta in paese. La piante, nella caduta, ha sfiorato la linea elettrica dell’abitato, schiantandosi sulla casa attigua, per fortuna senza procurare gravi danni e senza conseguenze per le persone.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti che, con mezzi adeguati, hanno cercato di rimuovere l’albero, riducendone la mole, senza provocare danni alla casa sulla quale era precipitato. Per maggiore sicurezza, durante l’intervento è stata staccata la corrente elettrica. Un’operazione complessa che ha richiesto molte ore di lavoro, impegnando i vigili del fuoco di Castelnovo Monti per l’intero pomeriggio.

s.b.