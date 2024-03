Piste chiuse anche su La Nuda. Impianti aperti per i pedoni

Nulla da fare, la neve non regge e questo weekend non è possibile sciare neppure sulle piste alte del vallone de La Nuda. Lo annunciano, a malincuore, gli operatori della stazione sciistica di Cerreto Laghi che fino a ieri mattina hanno lavorato sulle piste convinti di poter concedere, oggi e domani, un weekend di divertimento sulla neve agli appassionati di sport bianco, ma ancora una volta sono stati traditi dalle condizione meteorologiche: troppo caldo. Questo l’aggiornamento dell’ultima ora della Direzione di Turismo Appennino: "Purtroppo questo fine settimana l’impianto de La Nuda sarà chiuso, non si potrà quindi sciare. Restano invece aperti gli impianti di risalita e il rifugio La Piella per i pedoni: orario d’apertura, dalle ore 10,00 alle ore 16,30". Puntuali nella comunicazione per evitare inutili spostamenti. Prosegue la nota della Direzione: "Dal sopralluogo fatto ieri, le condizioni della neve ci sono sembrate discrete ma oggi, a causa del caldo (16 gradi su La Nuda), il manto nevoso è cambiato e si à fortemente ridotto. Ieri abbiamo lavorato anche tutto il pomeriggio, ma purtroppo non si sono presentate le condizioni per poter aprire La Nuda questa settimana". Non si può dire che i gestori degli impianti sciistici non si siano dati da fare: ce l’hanno messa tutta spendendo anche soldi senza ricavi, è stata una lotta continua contro le condizioni del tempo che sono davvero un segnale del cambiamento. Chi ama davvero la montagna può anche approfittare di queste bellissime giornate di sole dal clima veramente primaverile.

Settimo Baisi