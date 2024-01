"Più forze dell’ordine? Non risolverebbero tutto. Serve una strategia di medio e lungo termine"

"Le proposte di presidi fissi cominciano a moltiplicarsi in maniera preoccupante. Viene da chiedersi se ci siano le risorse economiche e di personale per poterli gestire tutti. Per noi la strada non può essere solo quella dell’intensificazione della presenza delle forze dell’ordine, ma un vero piano condiviso di medio termine". A dirlo è Luca Chierici (foto) della segreteria Cgil. "Da alcune settimane abbiamo chiesto al Comune un tavolo per il rinnovo dei protocolli relativi alla zona di via Turri e informazioni sulle convenzioni con le Associazioni che, con estrema fatica, cercano di mantenere viva quella zona ma, ad oggi, non abbiamo avuto alcuna risposta – chiosa Chierici – Questo protocollo non solo va rinnovato celermente, ma va esteso prevedendo analoghe soluzioni anche in altre zone problematiche della città, rendendo i Comitati e le Associazioni presenti sul territorio protagoniste di un presidio, in questo caso culturale, capace di ‘allontanare’ il degrado e ridare vita a quei quartieri della città che più ne soffrono. Chiediamo quindi all’Amministrazione di riconvocare al più presto il tavolo che possa cercare soluzioni condivise e concrete".

Infine conclude: "Non ci appassiona la scontro maggioranza-opposizione su chi debba assumersi la responsabilità dell’attuale situazione: tale responsabilità è condivisa tanto tra chi, a livello locale, deve gestire una situazione non semplice, quanto tra chi, a livello nazionale è al Governo".