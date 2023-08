Più fresco nei reparti "Investiamo in benessere"

La 76 Industrial Graphics di Montecchio Emilia, storica azienda reggiana con sede anche a Pune in India, è un punto di riferimento internazionale per la decorazione di veicoli industriali, agricoli e macchinari. Il continuo investimento in ricerca tecnologia e standard di qualità, strategico per lavorare con realtà quali Cnh, Argo Tractors, Agco, Immergas, Class e Toyota, non fa perdere di vista all’azienda ciò che in oltre 45 anni di storia rappresenta il suo cuore pulsante: le persone.

Da una settimana è infatti attivo il nuovo impianto di raffrescamento che mira a smorzare la morsa del caldo per gli oltre 40 addetti che operano in produzione nei due capannoni del plant di Montecchio Emilia.

Dice il ceo Fausto Mazzali: "Questo anno di consolidamento della crescita ha visto giocoforza un rinnovamento di alcuni team di lavoro, l’ampliamento dell’organico e lo sviluppo di alcuni progetti fortemente innovativi: questo ha un impatto sulle persone. L’investimento significativo per raffreddare l’ambiente di lavoro è un modo concreto per migliorare effettivamente le condizioni quotidiane, ma anche per rendere più agevole il cambiamento, paradigma necessario per essere sempre più competitivi nell’attuale contesto socioeconomico".

La 76 Industrial Graphics guarda quindi al mercato e al proprio ruolo, sempre più internazionale, con una costante cura delle proprie persone come base della crescita: oggi l’azienda conta oltre 60 addetti, oltre 3mila metri quadrati del plant italiano e quasi 20 Paesi serviti nel mondo.