Po, passa la terza ’pienetta’

BORETTO

Ha toccato i cinque metri di quota all’idrometro di Boretto il livello del Po nella sua terza piena in meno di un mese, alimentato dalle piogge cadute nel weekend pasquale. Una situazione sotto controllo, con il livello che ieri è stato a ridosso all’allerta arancione, ma col fiume ancora confinato nelle golene interne, senza interessare argini maestri e neppure zone abitate. Con la tregua delle precipitazioni, il fiume ha già registrato un calo a Cremona, stabilizzandosi a Casalmaggiore e fermando la sua ascesa anche all’idrometro AiPo di Boretto. Questa situazione viene vista comunque in modo positivo dal mondo agricolo, dopo che negli anni scorsi, in questo stesso periodo, già si dovevano fare i conti con le ipotesi di siccità. Le precipitazioni di queste settimane dovrebbero consentire una adeguata riserva idrica.