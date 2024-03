Polizia a lezione anti baby-gang

La polizia locale a lezione di baby gang. La segreteria provinciale del Sulpl – sindacato della polizia locale – ha organizzato un corso di formazione a cui hanno partecipato più di 200 agenti ed ufficiali della polizia locale provenienti da tutta Italia. In cattedra il docente Mirko Visani che ha trattato i temi del nuovo decreto Caivano con le modifiche alla normativa in tema di baby gang e reati commessi da minori, sulla recente modifica della Legge Cartabia e sulla normativa stupefacenti. La giornata di studio si è tenuta nella sala polivalente della Croce Verde di Reggio. "Un momento di confronto importante per gli operatori di polizia locale con confronti sulle modalità operative. Replicheremo l’iniziativa in uno dei comandi della provincia". Toccante momento di silenzio dedicato alla memoria di una collega di San Lazzaro di Savena morta prematuramente.