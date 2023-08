"Pomodori giganti da Rio Saliceto: polpa saporita da un piccolo orticello"

Pomodori che arrivano a ben oltre il chilo di peso. Frutti della terra che, a differenza di altri di simili dimensioni, risultano avere una polpa molto saporita, perfetti per il consumo alimentare. Accade in un piccolo orticello di proprietà di Gianpaolo Cantarelli (foto), a Rio Saliceto. "Grazie ad alcune piantine acquistate da Dani, a Ponte Vettigano – dice il proprietario – abbiamo ottenuto questi pomodori che, per rapporto grandezza e sapore, sono davvero da record. Non occorre chissà quale attenzione per ottenere questi risultati: basta annaffiare con costanza e la natura riesce a fare il resto… E’ la qualità delle piantine il segreto del successo". Pomodori di grosse dimensioni non sono rari, ma spesso risultano dal sapore quasi nullo. In questo caso il prodotto è definito di "ottima qualità".