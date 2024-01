Ponte Vettigano, migliorano le condizioni dei feriti nello schianto

Migliorano le condizioni dei feriti nell’incidente accaduto l’altra sera a Ponte Vettigano, tra Campagnola e Rio Saliceto, sulla strada provinciale che collega pure a Correggio e a Carpi. A preoccupare erano soprattutto le condizioni di una donna di 52 anni, abitante in paese, che alla guida di una Opel si è scontrata con una Bmw, coinvolgendo pure una Lancia Y. La donna risultava bloccata nell’abitacolo dell’auto, in parte uscita dalla carreggiata. Sono arrivate ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco. La donna e un giovane di 23 anni sono stati trasportati in ospedale a Guastalla, ma non risultano in pericolo di vita. Illeso il conducente della Lancia. Evidenti disagi al traffico, con la necessità di chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente per oltre un’ora, all’altezza della zona industriale Santa Giulia, in un momento di punta del traffico al confine tra le province di Reggio e Modena. Su quello stesso tratto di strada si sono già verificati molti altri incidenti, alcuni anche gravi, nonostante interventi e investimenti attuati pure di recente per aumentare la sicurezza in generale.