Porta l’hashish alla finale del Montagna

Voleva spacciare droga alla finale del torneo della Montagna, disputata a Baiso. L’attività di monitoraggio sugli assuntori di stupefacenti ha portato i carabinieri della stazione di Collagna, unitamente ai colleghi del nucleo operativo di Castelnovo, a prestare attenzione ad un 35enne (residente in un comune dell’Appennino). Nel corso di una perquisizione veicolare e personale, al termine della finale del torneo, i carabinieri gli hanno sequestrato circa due etti di hascisc. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri l’hanno arrestato.

Il giovane lavora, ha un precedente per furto datato 2019 e un processo in corso per una lite stradale. Ieri è comparso davanti al giudice Matteo Gambarati per la direttissima. Difeso dall’avvocato Angela Zannini - ieri sostituita dalla collega Elisabetta Strumia -, il 35enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto l’obbligo di firma quotidiano, mentre la difesa ha domandato di non applicare misure o, in subordine, una cadenza di presentazione non giornaliera e comunque compatibile con la sua attività. Il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione tre volte alla settimana in attesa della prosecuzione del processo, a settembre.