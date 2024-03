Porte aperte all’Ariosto

Il Reggio Emilia Danza Contest & Dance Workshop, progetto voluto dai danzatori Dorian Grori e Kledi Kadiu , ha preso il via al Teatro Ariosto, per continuare oggi e domani. Il progetto che i due artisti hanno realizzato in collaborazione on il Comune di e il sostegno di Mapei Stadium Città del Tricolore, ha accolto nella nostra città oltre trecento, tra danzatori e allievi, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Oggi, alle 16 (aperto al pubblico), prende il via il concorso, che si concluderà, con l’attribuzione del "Premio Reggio Emilia Danza" alla sua prima edizione. La competizione è distinta tra singoli, gruppi e passo a due e per categorie di età. Saranno anche assegnate borse di studio ai danzatori più meritevoli. Con il "Premio Mapei Stadium" sarà premiato (con un riconoscimento in denaro), inoltre, l’artista di maggior talento tra tutte le categorie presenti. s.bon.