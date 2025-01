"Poste chiuse da due mesi. Non si può più rimandare"

Chiuso ormai da quasi due mesi per i lavori di adeguamento al Progetto Polis l’ufficio postale di Cerredolo: l’apertura è stata posticipata al 13 gennaio, stando alla comunicazione ufficiale giunta al Comune di Toano da Poste Italiane, in risposta a una lettera inviata dal sindaco. Leonardo Perugi (foto) ha espresso "il profondo disagio che la nostra comunità sta vivendo – scrive –. Nonostante le promesse di riapertura più volte rinviate, l’ultima comunicazione è avvenuta con un preavviso minimo, lasciando i cittadini in balia dell’incertezza circa la data di ripresa del normale servizio postale".

Il sindaco ha evidenziato che pur essendo presenti altri tre uffici postali nel territorio comunale, quello di Cerredolo sia l’unico dotato di Atm. La mancanza di accesso a questo servizio pesa soprattutto sulle fasce più vulnerabili, come gli anziani e coloro che hanno difficoltà negli spostamenti. Il sindaco Perugi si augura che la nuova data sia rispettata: "Comprendiamo che l’intervento per l’attivazione dei nuovi servizi telematici previsti dal Progetto Polis sia un intervento importante e complesso, ma auspichiamo davvero che non ci siano ulteriori ritardi. Abbiamo voluto evidenziare a Poste Italiane i disagi che la chiusura dell’ufficio comporta, spero che se ne facciano carico e che il 13 gennaio sia la reale data di riapertura".

s.b.