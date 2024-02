Poste, dopo la segnalazione riparato il guasto

Dopo settimane di avaria all’impianto di riscaldamento, sembra essere stato risolto il problema. Ieri mattina, dopo che è stata pubblicata dal Carlino la notizia del disagio per le basse temperature all’ufficio postale di Cavriago, si sono finalmente presentati i tecnici per far fronte al guasto. Negli ultimi tempi i lavoratori hanno operato anche con temperature inferiori ai 10 gradi. Una situazione oggetto di protesta da parte del sindacato Confsalcom Emilia Romagna. La questione era stata segnalata pure agli uffici dell’Azienda Usl per la tutela della salute dei lavoratori.