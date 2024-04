Poviglio conquista le ultime due gare

Due vittorie per la

Platform-Tmc Poviglio negli

ultimi due test prestagionali, in vista dell’opening game del campionato di Serie A che comincerà sabato in trasferta a Collecchio. La formazione bianco-blu ha preso parte alle ultime due gare del Parma Spring Training 2024, affrontando dapprima la già citata Collecchio, poi il Crocetta Parma, chiudendo al primo posto della manifestazione al pari del Parma Clima: contro i primi è arrivato il successo per 4-1, risultato che fa morale perché ottenuto contro un avversario costruito per ben figurare in classifica, per poi regolare la Crocetta con un tennistico 6-1. Entrambe le formazioni, in quest’ultimo caso, hanno schierato sul monte di lancio i pitcher stranieri, con Medina che da parte povigliese ha concesso zero battute valide all’attacco avversario, contro le 9 concesse dalla coppia di pitcher ducali.

Sabato, oltre a Poviglio, comincerà la propria avventura nella massima serie anche la Palfinger Reggio Emilia: al diamante "Caselli", infatti, arriverà la squadra lombarda del Codogno.