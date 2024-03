Poviglio, il sindaco Cristina Ferraroni tenta il mandato bis

Poviglio (Reggio Emilia), 30 marzo 2024 - Lo aveva annunciato tempo fa e ha mantenuto la promessa. Il sindaco Cristina Ferraroni si ricandida per il mandato bis alla guida di Poviglio, dopo essere stata messa da parte dal Pd, che l’aveva appoggiata cinque anni fa. Dopo un mandato piuttosto burrascoso, tra deficit di bilancio arretrati da affondare e contrasti interni alla maggioranza, la Ferraroni si ripropone come alternativa alla lista di centrosinistra, con il gruppo “Uniti per Poviglio”. Pronta anche la lista dei nomi dei candidati: l’attuale vicesindaco Giovanni Allodi, l’assessore Lorenzo Ceci. E poi Stefano Bigliardi, Victor Ilic Cervi, Ines Cucchi, Annalisa Grammatica, Lidia La Ragione, Mariangela Righi, Maurizio Rossi, Teresa Sgaramella, Silhwinder Singh e Matilde Vannini. Cristina Ferraroni ricorda le difficoltà affrontante nei cinque anni di mandato: il deficit di bilancio maturato negli anni precedenti, l’emergenza sanitaria, il rischio di chiusura della casa di riposo comunale, le sfide affrontate potendo contare solo su una parte del gruppo di maggioranza rischiando addirittura il commissariamento dell’ente, evitato grazie all’intervento delle opposizioni. E ora il sindaco Ferraroni tenta il mandato bis con una squadra che definisce coesa, “una vera lista civica per gli interessi della comunità povigliese”.