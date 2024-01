Pranzo della Memoria per il 27 gennaio

In occasione della Giornata della Memoria, l’Anpi di Campagnola e di Rio Saliceto organizzano un pranzo della Memoria con menù fisso, che viene servito alla Sala 2000 di via Magnani a Campagnola. Il menù prevede due primi, un secondo con contorno, dolce, acqua e vino al costo di 25 euro, tutto compreso. Per i bambini fino a 12 anni la quota è di 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 24 gennaio telefonando al numero 329-3310160. Per i cittadini di Rio Saliceto è possibile usufruire del trasporto a Campagnola, comunicandolo al momento della prenotazione.