Precedenti per furto e spaccio di sostanze

L’uomo arrestato, Samor Fathi, di origine algerina, ha colpito il ‘Graf cafè’ in via Emilia Ospizio 51. Ha diversi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio: nel luglio 2022, ad esempio, aveva arraffato 3.500 euro dal market di viale Piave. Ieri mattina è comparso davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima. L’uomo, assistito dall’avvocato Mariaelena Gualandri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre la difesa si è opposta alla convalida dell’arresto, sostenendo che non vi fosse la flagranza di reato, e ha domandato una misura meno afflittiva. Il giudice ha convalidato l’arresto, disposto il carcere e rinviato la prosecuzione di direttissima ad aprile.