Premi alla ’squadra’ dei bravissimi

NOVELLARA

Sono stati consegnati in teatro a Novellara i riconoscimenti del progetto "Avis premia impegno e volontariato", organizzato dalle sezioni Avis della Bassa per studenti che si sono distinti nell’impegno in classe e che svolgono attività di volontariato.

Dopo lo spettacolo proposto da AltraArte Danza, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, andati a Alessandro Bellini, Martina Daolio, Celeste Piardi, Beatrice D’Iglio, Giulia Biondolillo, Alice Parmiggiani, Marco Allai, Beatrice Argiolas, Alessia Mazzaschi, Alice Dall’Asta, Alessio Terenziani.

Il progetto premia studenti degli istituti Russell e Carrara di Guastalla e Novellara, oltre che studenti nei Comuni delle Avis aderenti all’iniziativa e frequentanti altri istituti, che nell’anno scolastico 2022-23 si sono distinti per merito scolastico dimostrando pure un impegno in Avis o in altre associazioni.