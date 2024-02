Premiati con gli ’ecosconti’ i cittadini che vanno al lavoro sui pedali

NOVELLARA

Si è svolta a Novellara, in biblioteca, la premiazione del secondo trimestre dell’annata 2023/2024 di Bike to Work.

Il concorso, nell’ambito del progetto Ecoattivi, consente ai cittadini che si recano al lavoro in bici di guadagnare punti da convertire in Ecosconti in negozi e attività commerciali aderenti al progetto.

I chilometri percorsi tra ottobre e dicembre 2023 sono stati 16.251, rispetto agli 8.037 km dello stesso periodo nell’anno precedente.

Dunque, un raddoppio del percorso, con un buon risultato per l’ambiente, grazie pure allo sviluppo della rete locale delle piste ciclopedonali.

Nell’annata 2022/2023 sono stati percorsi in totale 42.120 km in bici, pari a 316 alberi "risparmiati".

Questo impegno ha portato pure all’erogazione di 5.593 euro di contributi, spesi nei negozi di Novellara che hanno aderito al progetto (l’elenco su: novellara.ecoattivi.it).