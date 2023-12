Prende a schiaffi per gelosia la compagna dell’ex marito. Una 42enne accusata di lesioni

Ha aggredito la compagna del suo ex marito. Protagonista una donna di 42 anni, abitante nella Bassa Mantovana, la quale ha colpito la vittima con uno schiaffo al volto, facendole pure volare via gli occhiali che indossava, oltre a strattonarla per le braccia. L’episodio si è verificato a inizio ottobre a Guastalla, fuori dall’abitazione della vittima. Forse motivi sentimentali e di gelosia alla base del diverbio. Alla scena era presente pure l’ex marito della 42enne, il quale è riuscito a filmare l’azione violenza col telefonino. Quando si è accorta di essere filmata, si è allontanata. La vittima, 40enne, una volta ripresasi dallo choc, si è poi recata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Guastalla per farsi medicare. È stata dimessa con una prognosi di guarigione di pochi giorni. Referto alla mano, si è poi recata alla caserma dei carabinieri per sporgere querela ai militari del maresciallo Massimo Mantini l’accaduto. Le indagini, con la raccolta delle testimonianze e grazie al video girato dall’uomo, hanno permesso di denunciare la 42enne per lesioni.

a.le.