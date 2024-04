Prevenzione e sicurezza stradale. Sinergia Provincia-Osservatorio

Provincia e Osservatorio sulla sicurezza stradale sempre più vicini per contrastare le irregolarià alla guida e lavorare sulla prevenzione. L’occasione per confermare un’intesa che dura da più di vent’anni, è giunta durante l’ultima seduta del consiglio direttivo dell’osservatorio che si è svolta proprio a palazzo Allende, dove l’amministrazione provinciale ha messo a disposizione un ufficio per facilitare e stimolare le iniziative.

Fra le altre cose sono stati rinsaldati gli equilibri interni all’associazione: accanto al riconfermato presidente Roberto Rocchi, il dimissionario Sergio Alboni (medico del 118) ha ceduto la vice presidenza all’ortopedico Carla Righi, che a sua volta aveva preso il posto di Ermanno Mazzoni (funzionario di polizia locale). Il posto di Alboni nel direttivo è stato assegnato all’unanimità al dottor Nicola Macarone, medico responsabile della struttura di emergenza/urgenza della nostra provincia. Immutato il restante consiglio costituito da Pierpaolo Comastri (esperto di moto), Lazzaro Fontana (polizia locale), Matteo Iori (prevenzione droga alcol-correlati) e Mirco Baraldi (unione autoscuole). Il dottor Sergio Alboni ed il commissario Ermanno Mazzoni, tuttavia, non lasceranno l’Osservatorio, ma andranno a costituire il nascente “comitato scientifico” che si avvarrà delle principali competenze della provincia.