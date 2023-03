"Primavera per Jessica" Musica in Sala del Tricolore

E’ dedicato a Jessica Filianti – uccisa nel 1996 per mano dall’ex fidanzato - e a tutte le vittime di femminicidio il concerto "Primavera per Jessica", che alle 18 ospita la Sala del Tricolore. Un evento fortemente voluto e organizzato dal Rotary Club Terra di Matilde, insieme alla famiglia di Jessica, realizzato con Soli Deo Gloria e il Comune di Reggio Emilia.

Il Concerto, sulle note della compositrice e clavicembalista del ‘700, Maria Teresa Agnesi, donna di elevato spessore culturale, apprezzata dalla stessa Maria Teresa D’Austria, ha come protagonista la voce del mezzo soprano Elena De Simone, accompagnata al clavicembalo da Michele Fontana.

"Una scelta precisa, dettata dalla volontà di rappresentare la memoria di Jessica illuminandola attraverso l’arte di donne fiere e virtuose": ha detto Renato Negri, Direttore artistico di Soli deo gloria

"L’empatia con Cristina Carbognani, presidente del Rotary Club Terra di Matilde, è stata immediata - confida Giuliana Reggio, mamma di Jessica. - Le ho spiegato la mia volontà di non spegnere il ricordo di mia figlia, unico motivo per dare un senso alla mia esistenza, per poter trasformare un evento così tragico in qualcosa di puro, attraverso iniziative che possano offrire sostegno e supporto alle famiglie delle vittime, che possano sensibilizzare, scuotere, l’opinione pubblica, le istituzioni, la scuola verso questo argomento tanto attuale quanto così poco considerato in passato.

Il mio desiderio di madre è far rivivere mia figlia onorandone il suo ricordo, promuovendo il rispetto della persona e l’eguaglianza di genere". Ingresso gratuito su prenotazione a [email protected]

s.bon.