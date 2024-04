Primo stop per l’E80 Group

CMO OZZANO

73

E80 CAST. MONTI

55

CMO OZZANO: Scapinelli 6, Margelli 4, Landi 4, Usmane ne, Kissima 26, Renzi 2, Nanni, Manzoni 2, Bonfiglio 7, Gogishvili 9, Odah 13, Ottavi. All. Guarino

E80 GROUP CASTELNOVO MONTI: Giberti 2, Magnani 8, Vinciguerra ne, Longagnani 8, Bosnjak 2, Codeluppi 5, Bravi 8, Tosti 5, Morini 5, Parma Benfenati 12. All. Vozza.

Arbitri: Guizzardi e Turrini di Bologna.

Parziali: 21-18, 39-27, 62-40.

Primo stop stagionale nella poule salvezza di Serie C per l’E80 Castelnovo Monti (6), che crolla ad Ozzano (4). Se già con Modena gli appenninici erano partiti ad handicap, riuscendo tuttavia a spuntarla all’overtime, in terra bolognese la cosa non riesce: i padroni di casa, trascinati da Kissima, aumentano il loro vantaggio col passare dei minuti con gli ospiti che, invano, provano a riavvicinarsi con Parma Benfenati unico a trovare continuità in attacco.