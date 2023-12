Principio di incendio in un casotto di legno

I vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri alla periferia di Novellara, in via Argine Sant’Alberto, per domare un principio di incendio che aveva interessato un casotto in legno adibito come deposito o come luogo di ritrovo di un gruppo di amici. Le fiamme si sono sviluppate in seguito a un cortocircuito elettrico. Per fortuna nel casotto erano presenti delle persone, subito intervenute per circoscrivere l’area del rogo, mentre sul posto è intervenuta anche la squadra del 115. Non risultano conseguenze alle persone.