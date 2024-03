"Probabilmente le intercettazioni sono state dichiarate inutilizzabili"

"La sentenza disconosce del tutto il castello accusatorio. Probabilmente le intercettazioni sono state dichiarate dalla Corte tutte inutilizzabili: è la spiegazione piu razionale. L’unica condanna riguarda infatti un’unica captazione, cioè un dialogo tra i Corradini e i due dirigenti del Comune Roberto Montagnani e Santo Gnoni, che il tribunale aveva dichiarato utilizzabile perché considerata corpo del reato". In quella conversazione, datata agosto 2016, Vincenzo Corradini chiedeva una durata del bando lunga e prorogabile (tra i 6 e i 12 anni), Gnoni diceva che andava spezzata: "Già fare 6 anni è un rischio, ci chiederanno il perché". Una questione che può avere avuto un peso nel verdetto è infatti l’utilizzabilità delle intercettazioni fatte col trojan, nel 2016 non regolamentate, ma in seguito lo sono state: la Procura ha raccolto materiali grazie a questo mezzo che poi probabilmente non potevano più essere usate come prove. "Sono fioccate assoluzioni per tutte le contestazioni. Gli atti amministrativi erano tutti regolari nella forma e nella sostanza - prosegue Cataliotti -. I miei clienti, Gnoni e Montagnani, ne avevano più di dieci, dunque posso dirmi quasi del tutto soddisfatto". L’unica contestazione con condanna, riguardante il cosiddetto bando Corradini, "purtroppo non potrà approdare in Appello perché andrà in prescrizione in autunno". L’avvocato Gianni Franzoni per il suo assistito, avvocato Stefano Vaccari, parla di "sentenza di giustizia che ridà dignità a un professionista della cui integrità morale nessuno ha mai dubitato".