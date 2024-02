Profiltubi e Omv Ventura acquisite dal gruppo Eusider

Il gruppo Eusider – uno dei principali centri servizi italiani che si occupa di lavorazioni di coils, tubi, lamiere da treno, tondi, banda stagnata, di proprietà della famiglia Anghileri – ha perfezionato l’acquisizione della totalità delle quote della società Profiltubi di Reggiolo e della Omv Ventura di Lesmo, dal fondo di private equity tedesco Auctus Capital Partners. Un’operazione che risulta avere un ruolo cruciale nella definizione della direzione strategica del gruppo Eusider, che grazie all’aumento della capacità produttiva crescerà ulteriormente in termini di fatturato, raggiungendo nel 2024 la quota di 1,3 milioni di tonnellate di acciaio lavorate e consegnate. L’acquisizione è avvenuta dal fondo tedesco, riportando così sotto proprietà italiana una importante realtà industriale del settore siderurgico italiano. L&B Partners ha assistito il gruppo acquirente, con un team guidato dai partner Marco Garavelli e Davide Pelloso e composto da Genny Muccardi e da Umberto Biga. Un folto gruppo di professionisti di varie agenzie hanno curato gli aspetti economici, finanziari e burocratici. I venditori sono stati assistiti dallo studio Advant Nctm.

La Profiltubi di Reggiolo occupa un’area di oltre 130mila metri quadri. L’impresa opera nel settore siderurgico da 50 anni ed è specializzata nella produzione di tubi in acciaio al carbonio elettrosaldato con sistema ’hf’, realizzabili in svariate forme e dimensioni per soddisfare le richieste della clientela. Profiltubi ricopre un ruolo chiave nel panorama siderurgico nazionale ed europeo grazie a competenze acquisite, processi lavorativi efficienti e tecnologie innovative.