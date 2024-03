Promozione, colpaccio Vezzano. A Baiso successo e sorpasso

Colpaccio del Vezzano in Promozione (girone B): a Baiso, nel recupero del 28° turno, Mauro Piermattei con un gol al 4° minuto ha regalato tre punti preziosi al Vezzano in ottica salvezza, in un derby tutto al gialloblù e in salsa appenninica.

Ora il Vezzano ha scavalcato proprio il Baiso/Secchia, portandosi con 38 punti a +7 sulla Virtus Camposanto (prima squadra nei playout, che però deve recuperare una gara e lo farà domani ospitando il Terre di Castelli Nextgen che ha 20 punti ed è terz’ultimo). Baiso fermo a 36 punti.

Per quanto riguarda gli anticipi fra le reggiane dei dilettanti di oggi, sono solamente due gli appuntamenti in agenda. In Prima categoria, girone C, derby in scena al "Borrelli" di Correggio: la Polisportiva Virtus Correggio (31) ospiterà il San Prospero Correggio (23) alle ore 15. Per la Virtus sarà il momento per portarsi momentaneamente a +8 sui playout in sicurezza, mentre per il San Prospero è l’occasione per avvicinare la zona salvezza agganciando la Rubierese in attesa delle altre gare. Arbitro dell’incontro: Andrey Hlovyak di Bologna.

In Seconda categoria, girone E, la Boiardo Maer (33) andrà sul campo dell’ultima della classe, la Veloce Fiumalbo (12). Si gioca alle ore 17.30, e la Boiardo con tre punti andrebbe a -2 dal terzo posto (sempre in attesa di tutti gli altri recuperi). Arbitro: Giacomo Francesco Gammuto di Modena.