Pronti a far centro. Obiettivo medaglia d’oro

Con arco e frecce a caccia di medaglie. È tutto pronto per il dodicesimo campionato italiano a squadre di tiro con l’arco che si disputerà a Casalgrande giovedì 25 Aprile all’interno del parco di Villa Spalletti Trivelli dove verrà allestita la linea di tiro con l’arco.

L’ASD Malin Archery Team di Casalgrande (foto), società organizzatrice dell’evento, riceverà le delegazioni delle altre squadre che andranno a formare il nucleo di trentadue contendenti, equamente divise in categorie maschili e femminili, per un totale di 300 persone tra arcieri e staff tecnici; domani sono in programma la registrazione e i tiri di prova, mentre nella giornata di giovedì, dopo una doppia prima fase a gironi, si terranno semifinali e finali. Fondata nel 2018, il Malin si è già distinto per la crescita di un settore giovanile prolifico, attraverso il quale ha collezionato ben 7 titoli italiani nelle varie discipline arcieristiche, mentre la formazione senior maschile ha conquistato il primo posto nel 2022 e, lo scorso anno, ha sfiorato il bis tricolore uscendo dal campo con l’argento.

"La competizione - dice il ds del Malin Team, Luca Palazzi - è una gara a squadre composte da massimo sei atleti, due per divisione di tipo di arco: olimpico, compound, arco nudo. È un tipo di gara molto intuitivo e accattivante e le squadre possono essere formate da componenti di classi diverse a discrezione della società partecipante".

Come arrivate a questi campionati italiani?

"La nostra è una società giovane ma abbiamo già ottenuto molte soddisfazioni, tra titoli italiani e atleti nel giro della nazionale. Porteremo ai campionati italiani due squadre, maschile e femminile, competitive, con titolari di altissimo calibro e riserve giovani su cui la società crede moltissimo".

Dopo gli ottimi piazzamenti in campo maschile negli ultimi due anni, le aspettative, se così si può dire, sono ancora più elevate…

"Il nostro obiettivo per il campionato è molto alto, con la squadra maschile nelle due edizioni precedenti abbiamo vinto un oro e un argento, quindi sicuramente puntiamo in alto e ci sentiamo competitivi. Con la squadra femminile abbiamo un paio di componenti ancora giovani ma daremo del filo da torcere a tutti o almeno ci proviamo".

Cesare Corbelli