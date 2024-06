Pronti via, Regoli in rete. Il Baiso sbanca il campo di Felina

FELINA

2

BAISO

3

FELINA: Maicol Zannoni, Cristian Zannoni (44’st Favali), Pellati (30’st Mjekra), Suardi, Varoli, Ruffini (30’st Magnani), Guerini, Cilloni, Briselli, Peli, Farinelli.

A disp.: Primavori, Sendrea, Zanelli, Goldoni, Soverini, Rossi.

All.: Manfredi

BAISO: Pacini, Pavarini, Astolfi (7’st Luca Carani), Fantini, Brenna, Ioance, Ovi (13’st Charaa), Benassi, Regoli, Simone Caputo, Daniele Barozzi (30’st Samuele Caputo).

A disp.: Pellesi, Abbati, Bondavalli, Piccinini, Narsiti, Samuele Caputo, Samuele Carani. All.: Lorenzo Barozzi

Arbitro: Manco (Debidda e Canovi)

Reti: Regoli (B) al 3’pt e al 6’st, Farinelli (F) al 27’pt, Samuele Caputo (B) al 46’st, Varoli (F) al 48’st.

Note: spettatori 300 circa.

Ammoniti Astolfi e Cristian Zannoni.

Che inizio per il Baiso: sbanca per 3-2 il campo del Felina e comincia come meglio non poteva immaginare.

Pronti, via e Regoli porta avanti i suoi.

Poi pari felinese con tiro deviato di Farinelli, ma il Baiso non ci sta e ad inizio ripresa ripassa avanti con una vera magia di Regoli (doppietta).

Allo scadere Samuele Caputo cala il tris e blinda i tre punti, inutile il gol a tempo quasi finito di Varoli.

Girone A che vede in testa Baiso e Villa Minozzo con tre punti.

Nella foto: Vieri Regoli, autore di una doppietta per il Baiso