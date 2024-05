Pronto soccorso, aggiudicato il bando

Aggiudicato il bando per la gestione del pronto soccorso dell’ospedale Magati per un anno: va alla Medical Service Assistance di Roma. La notizia è stata confermata dall’Ausl di Reggio. I medici della società hanno preso servizio ieri. L’importo di base del bando era di 631mila e 130 euro per dodici mesi: il servizio dovrà essere garantito sette giorni su sette con turno diurno di dodici ore al giorno. Sul tema del pronto soccorso del nosocomio scandianese sono nuovamente divampate le polemiche e le discussioni politiche a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Recentemente le due liste civiche del sindaco uscente di Casalgrande Giuseppe Daviddi assieme alla Fials (Federazione italiana autonomie locali e sanità) avevano annunciato che il "pronto soccorso di Scandiano sarà chiuso: l’Ausl di Reggio e il Partito Democratico abbiano il coraggio di dirlo ai cittadini prima delle elezioni. Al suo posto verrà con ogni probabilità istituito un Cau, un servizio di assistenza per problemi di salute non gravi, non adatto alle situazioni di emergenza grave".

Nel dibattito non erano poi mancate le reazioni degli esponenti del centrodestra scandianese Antonello Salsi e Giuseppe Pagliani assicurando che uno degli argomenti "sui quali è fondato il nostro programma elettorale è quello relativo alla sanità, al Magati e pronto soccorso locale il tutto senza menzogne o false promesse". A Daviddi e al centrodestra era arrivata la risposta del Pd di Casalgrande attraverso i consiglieri comunali Matteo Balestrazzi e Paolo Debbi: "Per conoscere la verità basterebbe partecipare alla conferenza territoriale sociosanitaria (Ctss). Attualmente, in quella sede, non è stata presa alcuna decisione volta alla chiusura del pronto soccorso". Il sindaco Matteo Nasciuti aveva poi garantito che il "pronto soccorso, grazie all’impegno dei tanti che ci hanno lavorato, resterà aperto. È tutt’oggi prevista, entro inizio autunno, anche l’apertura del nuovo Cau notturno in aggiunta al pronto soccorso diurno".

Matteo Barca