Protezione civile, nuovo direttivo

Rinnovato il consiglio direttivo della associazione Protezione civile Bentivoglio di Gualtieri. Confermato alla presidenza Roberto Soliani, in carica in questo ruolo dal 2006. Vicepresidente è stato nominato Riccardo Messina, segretaria è Serenella Verzellesi, i consiglieri sono Carlo Rodolfi, Gianfranco Sessi, Massimiliano Tonelli, Davide Crema, Cesare Della Bella e Marco Soliani. La Protezione civile Bentivoglio è stata fondata nel giugno del 1994. Sta per compiere i trent’anni di vita. Conta al momento 134 volontari operativi non solo per situazioni di emergenza o allerta nella Bassa Reggiana, ma spesso impegnata pure in missioni fuori territorio, soprattutto in caso di alluvioni e piede di fiumi e torrenti, essendo dotata di strumentazioni e attrezzature utili nell’emergenza idraulica e per la difesa arginature.