"Provvedimento serio e di spessore morale"

Un comunista che difende la Chiesa. Succede anche questo, volendo ‘sdrammatizzare’ il dibattito. Alessandro Fontanesi, già segretario provinciale del Pci, interviene in sostegno dell’arcivescovo Morandi. "In una città dove il governo locale e la politica sono “commistionate” fin dentro i più piccoli rivoli della società, nessuno escluso, le parole del vescovo di Reggio hanno generato panico, disappunto, sorpresa – commenta Fontanesi – Parole di assoluto buonsenso invece, rivolte alla sua parte di riferimento, ma che guardacaso, hanno mandato in tilt tutta la politica al comando della città, che ha già caldi i motori in vista delle elezioni. Tutti si sono sentiti presi in causa, chissà come mai. Qualche uovo nel paniere il vescovo, che è una persona seria, probabilmente lo ha mandato in fumo, ma ciò che ha detto è del tutto normale".