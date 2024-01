Pubblica assistenza, al via il corso per volontari: domani la presentazione

Al via il corso per aspiranti volontari alla Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì sera negli spazi del bocciodromo di via Petrarca a Castelnovo Sotto, in quanto la sede della Pubblica assistenza è interessata da lavori in corso. Il lunedì sera, invece, le lezioni si svolgono all’oratorio di via monsignor Saccani a Cadelbosco Sopra.

Si comincia con la serata di presentazione, alle 20.30 di domani, 24 gennaio, a Castelnovo Sotto. Poi ci saranno lezioni tecniche, teoriche e pratiche per formare gli operatori addetti ai servizi in ambulanza. Non solo servizi di Emergenza-urgenza ma anche trasporti e servizi ordinari, come quelli effettuati per l’Azienda servizi alla persona o l’Ausl, che nel 2023 sono stati quasi 4.900 (con un aumento rispetto al 2022, quando erano stati 3420) su un totale di oltre 12.500 servizi, di cui quasi 1.600 per l’Emergenza-urgenza, su un territorio compreso tra Castelnovo Sotto, Cadelbosco Sopra e zone limitrofe, in caso di ulteriore necessità. Al momento risultano 170 i volontari impegnati nella Pubblica assistenza, che forniscono pure supporto in zone tra Reggio città e la confinante zona della val d’Enza. Ma servono forze nuove per far fronte a tutte le richieste della cittadinanza, che sono in costante aumento.