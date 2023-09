Pubblica assistenza e volontariato a Castelnovo Sotto: 40 anni da festeggiare

Continuano gli eventi per celebrare i 40 anni di attività della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. In piazza Prampolini a Castenovo Sotto si svolge la festa del volontariato, in collaborazione con le associazioni locali. Nelle serate di oggi e domani previste animazioni con il Marabù Celebration. Un’occasione per sottolineare l’importanza della Pubblica assistenza e le difficoltà che incontrano queste associazioni. "Festeggiamo la nostra associazione e i suoi 40 anni di attività. Ringraziamo tutti i volontari e dipendenti per il loro costante impegno", spiega il presidente Matteo Balugani (foto). Che aggiunge: "Per poter continuare il nostro servizio a favore della popolazione locale è essenziale il contributo del personale dipendente insieme ai volontari. Importante è riuscire a mantenere quei servizi essenziali alla cittadinanza, in collaborazione con le istituzioni. Per fare tutto questo avremo sempre bisogno del sostegno delle istituzioni, ma anche il supporto dei cittadini attivi". Di fatto, un appello rivolto a nuovi potenziali volontari e collaboratori.