Pugni alle vetrate e minacce: non potrà più avvicinarsi ai bar per due anni

Ormai da un paio d’anni, un giovane residente a Correggio, di 28 anni, ben noto alle forze dell’ordine, si è messo in evidenza per comportamenti violenti, minacciosi e molesti nei confronti di gestori e clienti di bar e locali pubblici in generale. Una situazione che, all’ennesimo episodio, è arrivata all’attenzione del Questore di Reggio, lo stesso che ha analizzato la vicenda per poi emettere un provvedimento che vieta al 28enne non solo di frequentare, ma anche di avvicinarsi a bar e locali pubblici per almeno due anni. Non può frequentare neppure le distese estive esterne ai locali. Un provvedimento emesso per motivi di sicurezza legati a turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Già nell’estate del 2022 aveva collezionato diverse denunce, con comportamenti violenti perfino quando era stato portato in caserma. L’estate scorsa aveva minacciato il gestore e i clienti di un bar, con il rischio che la situazione potesse degenerare, frantumando bicchieri, rompendo bottiglie, mettendo a soqquadro i locali, colpendo con pugni le vetrate del bar. In un caso, con una testata, aveva mandato in ospedale un uomo, dopo un diverbio con quattro persone. È stato proposto l’allontanamento dagli esercizi pubblici, ora accolto dalla Questura e notificato al diretto interessato dai carabinieri di Correggio. Restano operative le denunce a suo carico.

a. le.