Quale vocazione per il futuro di Felina

Incontro sul futuro urbanistico di Castelnovo e Felina, oggi al Parco Tegge sarà protagonista Felina, per il ciclo di appuntamenti proposti dall’assessorato all’urbanistica. Si tratta di una serie di confronti nei quali le comunità di Castelnovo e Felina sono invitate a disegnare insieme come saranno i paesi di domani. Il ciclo di incontri dal titolo “Ri-Generazione 2050” durerà fino a ottobre. Oggi alle 20.30 al parco Tegge il tema del confronto è “Felina - Quale vocazione per il futuro?”.