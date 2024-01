"Quanto è costato l’evento di Vecchi al Valli?"

"Vecchi, sarebbe cortese e doveroso dire i costi dell’evento autocelebrativo al teatro Valli". La richiesta arriva dai consiglieri comunali di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli. "Non siamo assolutamente contrari al fatto che i politici realizzano eventi per relazionarsi con la comunità, noi ne stiamo facendo parecchi nelle periferie. Però la differenza è che questi eventi che organizziamo vengono pagati con le risorse di Coalizione Civica, non vengono pagati dalle tasse dei cittadini. Lo stesso potrebbe fare il Pd, organizzare un evento a proprie spese per l’addio di Luca Vecchi, è una forma di stile più limpida e corretta che fare pagare il tutto ai cittadini". Coalizione Civica aveva già attaccato in passato le spese della comunicazione di Vecchi. "Nel 2014 ammontavano a soli 62mila euro, mentre quest’anno si è superata la cifra di 600mila euro. Soldi che potevano essere destinati a colmare per esempio, i problemi di personale nelle biblioteche...".