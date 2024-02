Quasi perfezionate le nuove pensiline

Continuano i lavori per le nuove pensiline alle stazioni del trasporto ferroviario locale di Casalgrande centro e Veggia. Nella frazione di Veggia i lavori sono già iniziati ad inizio febbraio ed entro fine mese saranno ultimati. Per la stazione di Casalgrande centro, la prima fase dei lavori inizierà invece in questo weekend: le operazioni verranno svolte nelle ore notturne a causa della presenza di fili alta tensione.

"Ci scusiamo con i cittadini che abitano nelle vicinanze per eventuali rumori dovuti ai lavori in corso", dicono dal Comune di Casalgrande comunicando ufficialmente le nuove opere. Esprime soddisfazione il sindaco Giuseppe Daviddi: "Siamo vicini alla realizzazione di due progetti importanti – evidenzia Daviddi –. Si tratta di due interventi che chiuderanno l’insieme dei lavori di riqualificazione delle quattro stazioni del territorio: oltre a Veggia e Casalgrande centro, Dinazzano e Villalunga. Erano interventi attesi da tempo, in particolar modo la pensilina di Casalgrande centro". Novità certamente apprezzate dai ragazzi. La stazione infatti è molto frequentata, soprattutto nel periodo scolastico, da parte degli studenti. Il primo cittadino Daviddi ha inoltre espresso gratitudine "ai tecnici di Fer e al mio gruppo di maggioranza che, con forte spirito di collaborazione, hanno consentito di raggiungere questo obiettivo".

Per Marco Cassinadri, presidente del consiglio comunale di Casalgrande, saranno concretizzate "opere molto importanti per il nostro territorio con l’obiettivo principale di garantire un servizio migliore per i cittadini e in particolare per i numerosi studenti che usufruiscono del servizio".

m. b.