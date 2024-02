"Quattro Castella: Aiuto concreto a oltre 200 famiglie con progetti per i figli minori"

Un aiuto concreto ad oltre 200 famiglie. L’amministrazione Olmi ha stanziato 28mila euro per due progetti dedicati a chi ha figli minori. Il "Buono Libri" (15.627 euro) ha coperto il 40% delle spese sostenute per l’acquisto dei testi scolastici per 130 studenti delle Medie; Quattro Castella è stato tra i primi Comuni in Italia ad attivare, nel 2017, questa forma di aiuto. Con altri 12.375 euro si è finanziato "Sport per tutti", progetto che ha sostenuto l’attività agonistica di 96 bimbi e ragazzi tra i 5 e i 16 anni, esteso fino a 26 anni per i diversamente abili.