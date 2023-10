Quattro Castella, piantagione di marijuana nel giardino di casa

Quattro Castella (Reggio Emilia), 11 ottobre 2023 – Una vera e propria serra di marijuana nel giardino di casa. Nei guai un uomo di 35 anni, trovato in possesso di 63 piante di marijuana alte 180 cm, coltivate in serra:oltre 170 grammi di semi di canapa, circa 100 grammi di polline di canapa, materiale ed attrezzatura per l’ottimizzazione biologica della coltivazione sono stati posti sotto sequestro. E il possessore è stato arrestato.

Il controllo è avvenuto ieri mattina nell’abitazione a Quattro Castella, in seguito ad alcuni sospetti segnalati da cittadini. E’ stata predisposta una perquisizione domiciliare che ha permesso di scoprire la serra con le piante, con una rete e una siepe che impedivano di notare l’area dall’esterno. Nel vasto giardino c’era la serra con impianto di irrigazione al servizio delle piante in vasi di grosse dimensioni. All’esterno c’erano altre 15 piante leggermente più alte, tutte con evidenti infiorescenze alle cime, ben curate e con la terra ancora inumidita.

C’erano pure tre piantine di marijuana dell’altezza di circa 40 centimetri. E in casa i carabinieri hanno trovato una ulteriore serra di piccole dimensioni, utilizzata per l’essiccazione delle piante di marijuana e provvista di lampada di essiccazione, neon di illuminazione, rilevatori di temperatura interna ed esterna con due piante di marijuana recise. Nel vano cucina e nel salone c’erano due bilancini di precisione. Di fronte a quella situazione è scattato il sequestro di piante e materiale, con l’arresto del 35enne per produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.