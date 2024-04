Quattro turni di stop per Oliomarini e Zavaroni

Il match Colombaro-Daino Santa Croce si disputerà giovedì prossimo, sfruttando la festività del 25 aprile, sul sintetico modenese di Savignano sul Panaro alle 19; in caso di parità previsti tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Sfida preceduta (ore 15.30) dall’epilogo di Seconda categoria fra Busseto e Mirandolese.

In Eccellenza quattro turni al difensore Jacopo Oliomarini (Montecchio) e il mediano Nicola Zavaroni (Montecchio) perché a fine gara rivolgevano espressioni ingiuriose verso l’arbitro.

Una gara ad Ennamli (Brescello Piccardo), Buffagni (Rolo), Galletti (Correggese).

In Promozione quattro giornate al mediano Philip Diouf (Boretto) che a fine gara metteva le mani al collo ad un avversario senza arrecare danni fisici. Si dirigeva verso gli spogliatoi e usciva con un oggetto in mano verso un avversario, ma veniva bloccato dai suoi compagni. Una gara a Vacondio (Baiso/Secchia), Galassi (Bibbiano/San Polo), Mhadhbi (Vianese). In Prima categoria due turni a Gasparini (Boca Barco). Una gara a Fontanesi (Casalgrande), Saccardi (Celtic Cavriago) Pellicciari (Daino S.Croce), Silva (Original Celtic Bhoys), Magro (Povigliese), Donelli (Quattro Castella). In Seconda categoria out fino al 5 maggio mister Bruno Prandi (Novellara) per offese all’arbitro. Due turni a Leahu (Novellara). Una gara a Barazzoni e Bedogni (Atletico Bibbiano Canossa), Domalchuk (S.Faustino), Grasselli (Saxum United), Semeraro (United Albinea), Anceschi e Soprani (Virtus Bagnolo). In Terza categoria due gare a De Giuseppe (Gatta). Un turno a Saydaoui (Fosdondo) e Alves Medeiros (S.Ilario).