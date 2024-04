Quel 7-4 nel 1990.... I calabresi in Emilia non hanno mai vinto

I numeri, nonostante le evidenti difficoltà casalinghe, sono dalla parte della Reggiana, perché mai nella sua storia il Cosenza è riuscito a tornare dall’Emilia col bottino pieno. Nemmeno quando, come il 30 dicembre 1990, i calabresi riescono ad andare in vantaggio di 3 reti. Non si sa ancora, ma quel pomeriggio anticiperà i classici "botti" di fine anno: tra il 34’ e il 45’ la Regia di Marchioro impatta con Bergamaschi, Ravanelli e Morello, ma a inizio ripresa Melchiori firma il sorpasso. Gli spettatori, che in avvio avevano fischiato i granata, si godranno un finale pirotecnico: Ferrante mette a segno il 5-3 al 77’, Gazzaneo accorcia, prima dell’uno-due Morello-Ravanelli che chiude i conti con un incredibile 7-4.