Quello era il dosso delle polemiche: "L’installazione era necessaria?"

Si ipotizza che volesse essere un gesto di "protesta", quello dello svitamento dei bulloni che tenevano ancorati al suolo i pezzi del dosso antivelocità staccato da via Codisotto a Mane, a Gualtieri.

Un gesto che non pare legato al fenomeno contrario agli strumenti di contrasto alla velocità, visto che in questo caso non si tratta di dossi che provocano sanzioni.

Sembra più che altro un gesto di protesta contro la decisione di installare simili dossi, pensato per essere affrotnati ad una velocità di 30 km all’ora e che da alcune settimane, proprio dalla loro installazione, stanno suscitando apprezzamenti ma anche polemiche da parte di alcuni cittadini che li ritengono "troppo impattanti".

In realtà erano stati gli stessi cittadini, in particolare i residenti, a chiedere i dossi per far rallentare i veicoli in quel tratto di strada, già teatro di incidenti.

Il sindaco Renzo Bergamini considera utili i dossi in via Codisotto a Mane e ha garantito che il dosso smontato sarà presto reinstallato.

Ma della questione si parla già da tempo, con tanto diun’ interrogazione presentata nei giorni scorsi dal consigliere Patrizia Vologni, del gruppo di centrodestra, che si era fatta interprete delle perplessità di altri cittadini: "Quel tratto di strada è piuttosto breve, fra due curve dove si scala di marcia e dove la sicurezza preventiva viene già garantita da un lato da una ampia pista ciclopedonale. Inoltre, chi esce dalle vie laterali ha già come "filtro" la pista prima della strada. Erano necessari quei dossi? Quale iter è stato seguito per eseguire i lavori? Quali sono i costi?".

