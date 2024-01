’Questi pochi centimetri di terra’ al San Prospero

Stasera alle 21, con repliche domani alle 17 e domenica alle 19, al Teatro Piccolo Orologio di via Massenet va in scena "Questi pochi centimetri di terra", progetto del Consorzio Balsamico con Silvia Cristofori, Eva Miškovicová, Alessandra Stefanini (con le sue marionette), musiche originali e paesaggio sonoro di Michele Boreggi, guidati dalla regia di Virginia Franchi. Talea dorme da 412 giorni. Mentre il corpo resta nel lettino, la sua parte più profonda, Humus, abita il luogo del sonno. In questo ambiente dell’Altrove c’è spazio per la pura essenza delle cose: la cura sincera, la paura spaventosa che paralizza. Ma nel sonno impara che in mezzo alle zolle rovistate e alle radici spezzate è ancora possibile scorgere speranza. In fondo, che serve? Solo pochi centimetri di terra.